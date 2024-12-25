Совет Максу Ферстаппену: обратить внимание на Williams

Контракт Макса Ферстаппена с Red Bull Racing заключен до 2028 года, однако многие эксперты предполагают, что в 2026 году, когда Формула 1 перейдет на новый технический регламент, нынешний чемпион мира сменит команду.

Бывший механик McLaren Марк Пристли высказал мнение, что Ферстаппену стоит обратить внимание на Williams, которая при руководстве Джеймса Ваулза может стать значительной силой в 2026 году.

Пристли отметил: «На данный момент на рынке гонщиков сложная ситуация, так как все анализируют свои возможные перемены в связи с изменениями в регламенте к 2026 году. Важно выбрать команду, которая, по вашему мнению, спроектирует лучший болид, и в этом аспекте Williams может стать интересным вариантом. Гонщикам предстоит принимать непростые решения».

«Если вы Макс Ферстаппен, то McLaren может быть вариантом, но у этой команды уже есть два молодых пилота, которые будут оставаться с ней в ближайшие годы. Mercedes сейчас не на пике формы, однако все знают, что это качественная команда, способная работать очень результативно».

«Известно, что у Ферстаппена было много обсуждений с Mercedes. Тем не менее, стоит обратить внимание и на Williams. Под управлением Джеймса Ваулза у этой команды большие планы на 2026 год. Я абсолютно уверен, что они нацелены на борьбу с лучшими, поэтому это может быть шанс для Ферстаппена».