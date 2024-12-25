Главная Новости Red Bull Racing Совет Максу Ферстаппену: обратить внимание на Williams
Новости

Совет Максу Ферстаппену: обратить внимание на Williams

Макс Ферстаппен может сменить команду к 2026 году: МакЛарен или Уильямс станут новым вызовом для чемпиона Формулы-1. Варианты и прогнозы экспертов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.12.2024, 18:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Контракт Макса Ферстаппена с Red Bull Racing заключен до 2028 года, однако многие эксперты предполагают, что в 2026 году, когда Формула 1 перейдет на новый технический регламент, нынешний чемпион мира сменит команду.

Бывший механик McLaren Марк Пристли высказал мнение, что Ферстаппену стоит обратить внимание на Williams, которая при руководстве Джеймса Ваулза может стать значительной силой в 2026 году.

Пристли отметил: «На данный момент на рынке гонщиков сложная ситуация, так как все анализируют свои возможные перемены в связи с изменениями в регламенте к 2026 году. Важно выбрать команду, которая, по вашему мнению, спроектирует лучший болид, и в этом аспекте Williams может стать интересным вариантом. Гонщикам предстоит принимать непростые решения».

«Если вы Макс Ферстаппен, то McLaren может быть вариантом, но у этой команды уже есть два молодых пилота, которые будут оставаться с ней в ближайшие годы. Mercedes сейчас не на пике формы, однако все знают, что это качественная команда, способная работать очень результативно».

«Известно, что у Ферстаппена было много обсуждений с Mercedes. Тем не менее, стоит обратить внимание и на Williams. Под управлением Джеймса Ваулза у этой команды большие планы на 2026 год. Я абсолютно уверен, что они нацелены на борьбу с лучшими, поэтому это может быть шанс для Ферстаппена».

Источник

Макс Ферстаппен (178)Williams (171)Red Bull Racing (356)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация