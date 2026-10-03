Макс Ферстаппен заявил: «Я уверен в настройках машины»

Квалификация Гран При Бахрейна стала первой после перехода на силовые установки нового поколения, в которой поул достался гонщику не с двигателем Mercedes. В Сепанге с первой позиции стартует Макс Ферстаппен на Red Bull-Ford. После квалификации он прокомментировал результат на пресс-конференции FIA.

Вопрос: Макс, это ваш первый поул в 2026 году и первый поул для машины не с двигателем Mercedes. Насколько этот результат важен для команды?

Макс Ферстаппен: Думаю, в целом, для нас это невероятный результат. Если посмотреть, как начался сезон, и какого прогресса мы добились, то результат действительно впечатляет.

На некоторых трассах мы были близки к первому месту на старте, но в этот уик-энд всё складывается очень позитивно. Уже с первой тренировки мы выглядели неплохо, а дальше просто продолжали улучшать машину. Я очень рад выиграть поул на этой трассе.

Вопрос: Что может помешать вам выиграть воскресную гонку? Жара? Деградация шин? Ferrari? Может быть, дождь?

Макс Ферстаппен: На этой трассе всегда непросто. Из-за жары тяжело не только гонщикам, но и машине, тормозам и шинам, поэтому гонка точно будет сложной. Нужно многое контролировать, а сейчас сложно сказать, кто лучше всех с этим справится.

Многое может измениться уже на старте, поэтому важно сохранять концентрацию и быть готовыми к любому развитию событий. Посмотрим, насколько конкурентоспособными мы окажемся в гонке. Но до сих пор в этот уик-энд я чувствую себя хорошо и уверенно. Надеюсь, завтра будет так же.

Вопрос: Наверняка все пошли на определённые компромиссы в настройках ради темпа на длинной дистанции. Не опасаетесь, что другие команды пожертвовали квалификационным темпом в большей степени, чем вы, и завтра вам предстоит расплачиваться за стартовую позицию гоночным темпом?

Макс Ферстаппен: Лично я уверен в том, что сделал с настройками. Если другие пошли на ещё большие компромиссы, удачи им. Я готов.

Вопрос: Вы много говорили о прогрессе Red Bull по ходу сезона, но что конкретно в этой трассе позволило машине быть такой быстрой?

Макс Ферстаппен: Не знаю. Всегда очень сложно сказать, почему это происходит. Но в последних гонках мы стали немного лучше понимать машину, а обновления позволили сгладить некоторые её слабые стороны.

Разумеется, остаются аспекты, которые хотелось бы улучшить. Однако мы устанавливали новинки, и они работали. Всё просто. Когда обновления работают, ты выигрываешь время на круге, и баланс машины становится лучше. Шины очень чувствительны к балансу, поэтому это тоже даёт дополнительный выигрыш времени.

На таких трассах, как эта, где очень жарко, особенно важен стабильный баланс машины. Думаю, именно этот аспект мы стали лучше понимать в последних гонках.

Вопрос: Это самый неожиданный поул в вашей карьере, учитывая, что команда Mercedes привезла обновлённую машину на этот этап?

Макс Ферстаппен: Нет, конечно. У меня были и более неожиданные поулы. Думаю, ещё до квалификации можно было сказать, что у нас есть шансы побороться за поул. Но никогда не знаешь, по каким программам работают другие команды, поэтому приходится ждать квалификацию.

Я, если не ошибаюсь, показал лучшее время во всех трёх частях, поэтому было понятно, что у нас отличные шансы на поул.