Проблемы Макса Ферстаппена на трассе: "Я не могу найти скорость в медленных поворотах"

Макс Ферстаппен продемонстрировал четвёртое время в квалификации к спринту в Майами. Согласно заявлению действующего чемпиона мира, проблемы с недостаточной поворачиваемостью помешали ему достичь более высоких результатов.

Его напарник по Red Bull Racing Юки Цунода не успел начать финальную попытку в первой части квалификации и стартует в субботний спринт с восемнадцатой позиции.

Макс Ферстаппен поделился своим мнением: «Я считаю, что мы хорошо выступили в финале квалификации. Шины также работали эффективно. Но, к сожалению, с момента первой тренировки на моей машине возникли серьёзные проблемы с недостаточной поворачиваемостью, что привело к заметной потере времени на круге, особенно учитывая наличие большого количества медленных поворотов на трассе».

Он добавил: «Четвёртое место – хороший результат. Конечно, это не та позиция, которую я хотел бы занимать, но мы должны быть реалистичны в оценке наших текущих возможностей. Несмотря на все проблемы, я всё равно держусь недалеко от лидеров».

Отметив сложности оценки перспектив в выходные с сессиями спринта, Макс сказал: «У нас всегда трудно прогнозировать, как нам пойдет, поскольку у нас недостаточно данных о скорости нашей машины в длительной серии кругов. Но, опираясь на мои ощущения и баланс машины, я думаю, что нас ждут сложности в спринте из-за жары. Мы осведомлены об ограничениях, однако постараемся сделать все возможное».

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