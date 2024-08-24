Главная Новости Red Bull Racing Макс Ферстаппен о своем выступлении: "Я сделал все, что мог"
Новости

Макс Ферстаппен о своем выступлении: "Я сделал все, что мог"

На Гран При Нидерландов Макс Ферстаппен продемонстрировал второе время в квалификации, что стало для него некоторой нештатной ситуацией на его домашнем треке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.08.2024, 17:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

На Гран При Нидерландов Макс Ферстаппен продемонстрировал второе время в квалификации, что стало для него некоторой нештатной ситуацией на его домашнем треке. Гонщик из команды Red Bull Racing отметил недостаточную скорость своего болида после окончания сессии, в то время как его партнёр по команде Серхио Перес показал пятое время.

«На протяжении всей квалификации машина не проявляла должной скорости. Я приложил максимум усилий, и поэтому доволен тем, что стартую с первого ряда», - поделился своими впечатлениями Макс Ферстаппен, занявший вторую позицию в стартовом ряду.

Сегодняшний день оказался сложным для управления из-за переменчивого ветра. Порывистый ветер усложнял задачу на каждом круге, меняя поведение болида, что не позволяло гонщику ориентироваться на привычные маркеры. Несмотря на это, результат в виде второй позиции порадовал Ферстаппена, особенно учитывая технические проблемы, возникшие в пятницу.

«В гонке я сделаю всё, что смогу, но при этом необходимо оставаться объективным относительно шансов на победу. Треть секунды, упущенные мной в квалификации, следует учесть. Я просто постараюсь провести хорошую гонку», - добавил Ферстаппен, готовясь к старту.

Новость дополняется

Источник

Макс Ферстаппен (106)Red Bull Racing (205)Серхио Перес (81)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация