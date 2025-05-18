Макс Ферстаппен выразил невероятную гордость своей командой.

Макс Ферстаппен принес победу команде Red Bull Racing в четыреста гонке в истории. Гонщик финишировал первым на трассе в Имоле. Решающим моментом стартовой процедуры стала ситуация на втором повороте, где Ферстаппен опередил Оскара Пиастри и вышел в лидеры.

Его напарник, Юки Цунода, стартовавший с пит-лейн, добрался до десятой позиции, что принесло команде дополнительный балл в чемпионате.

Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями: «Старт был не самым удачным, но благодаря внешней траектории и решению попробовать пройти поворот снаружи, у меня всё получилось отлично.

После того, как я вышел в лидеры, я мог атаковать на полную и контролировать износ шин.

Благодаря проделанной работе, мы добились значительного прогресса по сравнению с пятницей. Я доволен таким результатом.

Виртуальный автомобиль безопасности вошел на трассу в идеальный момент для пит-стопа. Даже на жестких шинах я сохранял высокий темп гонки. После реального появления машина безопасности, пелотон снова соединился воедино. На рестарте мне удалось выполнить все правильно и завершить гонку на первом месте.

Я горжусь всей командой! Это была очень важная неделя для нас, и наша машина была действительно быстрой. Мы принимали верные решения - как в выборе момента для пит-стопов, так и в самих пит-стопах».

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