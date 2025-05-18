Главная Новости Red Bull Racing Макс Ферстаппен выразил невероятную гордость своей командой.
Новости

Макс Ферстаппен выразил невероятную гордость своей командой.

Макс Ферстаппен победил в 400-й гонке Red Bull Racing, выиграв в Имоле благодаря решающему моменту на старте. Чтобы победить, он обогнал Оскара Пиастри и лидировал до финиша.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.05.2025, 18:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен принес победу команде Red Bull Racing в четыреста гонке в истории. Гонщик финишировал первым на трассе в Имоле. Решающим моментом стартовой процедуры стала ситуация на втором повороте, где Ферстаппен опередил Оскара Пиастри и вышел в лидеры.

Его напарник, Юки Цунода, стартовавший с пит-лейн, добрался до десятой позиции, что принесло команде дополнительный балл в чемпионате.

Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями: «Старт был не самым удачным, но благодаря внешней траектории и решению попробовать пройти поворот снаружи, у меня всё получилось отлично.

После того, как я вышел в лидеры, я мог атаковать на полную и контролировать износ шин.

Благодаря проделанной работе, мы добились значительного прогресса по сравнению с пятницей. Я доволен таким результатом.

Виртуальный автомобиль безопасности вошел на трассу в идеальный момент для пит-стопа. Даже на жестких шинах я сохранял высокий темп гонки. После реального появления машина безопасности, пелотон снова соединился воедино. На рестарте мне удалось выполнить все правильно и завершить гонку на первом месте.

Я горжусь всей командой! Это была очень важная неделя для нас, и наша машина была действительно быстрой. Мы принимали верные решения - как в выборе момента для пит-стопов, так и в самих пит-стопах».

Новость дополняется

Источник

Макс Ферстаппен (213)Юки Цунода (96)Red Bull Racing (414)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация