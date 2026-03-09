Макс Ферстаппен примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга»

Команда Mercedes-AMG официально объявила состав пилотов на предстоящую классическую гонку в Эйфеле, которая пройдет с 14 по 17 мая. Одну из машин Mercedes-AMG GT3 Evo поведет за собой экипаж в составе Макса Ферстаппена, Лукаса Ауэра, Жюля Гунона и Даниэля Хункаделлы.

Вместе с анонсом состава команда представила и новую ливрею автомобиля под номером 3. Главным спонсором выступила компания Red Bull, что нашло отражение в оформлении машины.

В рамках подготовки к легендарному суточному марафону на Нюрбургринге Макс Ферстаппен примет участие в гонке NLS2, которая состоится 21 марта. Организаторы были вынуждены перенести дату старта, чтобы избежать пересечения с графиком гонщика в Формуле 1.

Макс Ферстаппен отметил: «Нюрбургринг – это особенное место. В мире нет другой такой трассы. Я давно хотел выступить в «24 часах Нюрбургринга», и очень рад, что теперь смогу это сделать.

У нас сильный состав пилотов: Дани, Жюль и Лукас, отличная поддержка от Red Bull и Mercedes-AMG Motorsport. Теперь задача состоит в том, чтобы правильно подготовиться и максимально использовать все возможности трассы».