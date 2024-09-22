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Макс Ферстаппен оценил свое второе место как хороший результат

Макс Ферстаппен финишировал вторым в Гран При Сингапура. Гонщик из команды Red Bull Racing не смог соперничать с Ландо Норрисом, который выиграл гонку.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.09.2024, 17:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен финишировал вторым в Гран При Сингапура. Гонщик из команды Red Bull Racing не смог соперничать с Ландо Норрисом, который выиграл гонку. Тем не менее, учитывая технические трудности, с которыми столкнулась команда в этот уик-энд, Ферстаппен остался доволен своим выступлением. В результате, его преимущество перед Норрисом в чемпионате сократилось до 52 очков.

Его напарник, Серхио Перес, завоевал одно очко, финишировав на десятой позиции.

Макс Ферстаппен: "Я чувствовал себя в одиночку на этой гонке. Я старался выжать максимум из ситуации и двигался в своем собственном темпе до самого финиша. Первый этап был довольно сложным из-за высокой деградации шин, но на последнем отрезке ситуация улучшилась. Это позволило мне чувствовать себя увереннее за рулем."

"Мы знали, что у нас будут трудности в этом уик-энде, поэтому второе место - неплохой результат. Конечно, нам нужно стремиться к лучшему и увеличить нашу производительность. Мы работаем над этим."

"Ситуация в чемпионате может быстро измениться. Нам нужно продолжать бороться, чтобы не допустить постоянного отставания. Посмотрим, как все сложится впереди".

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Источник

Макс Ферстаппен (121)Red Bull Racing (247)Серхио Перес (94)

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