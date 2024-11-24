Макс Ферстаппен завоевал свой четвертый титул чемпиона мира.

В минувшее воскресенье, 24 ноября, на трассе Лас-Вегаса прошел захватывающий этап Гран-при. У Макса Ферстаппена были все шансы стать чемпионом мира. На старте лидерство удерживал Джордж Расселл, а Шарль Леклер поднялся на второе место, обойдя двух соперников. Между тем Ферстаппен и Ландо Норрис удерживали 5-ю и 6-ю позиции.

Пилоты "Феррари" демонстрировали агрессивную борьбу на треке, быстро догоняя Расселла. Леклер предпринимал попытки обогнать лидера, но безуспешно. Ферстаппен опередил Пьера Гасли и поднялся на четвертое место. Однако после этого пилоты "Феррари" потеряли темп, позволив Расселлу оторваться. Ферстаппен обогнал Леклера и Сайнса, заняв вторую строчку.

На первой части гонки износ шин был очень высоким – "софт" у Фернандо Алонсо потрескался уже через 3 круга, а "медиум" продержался чуть дольше. Многие гонщики заезжали в боксы. Хоть Льюис Хэмилтон и неспешно менял шины, последними остановились Хюлькенберг с Пересом. Оказалось, что одного пит-стопа недостаточно. На следующем этапе гонки Расселл уверенно лидировал, оставляя Ферстаппена далеко позади. Сайнс и Леклер шли за Максом, а Хэмилтон совершил потрясающий рывок, опередив Леклера и других.

Команда "Макларен" столкнулась с трудностями, Оскар Пиастри получил штраф за нарушение на старте. "Альпин" и Пьер Гасли были в особенно сложном положении из-за технических проблем после успешной квалификации. В гонке лидеры совершили вторую остановку, первыми проехали в боксы Ферстаппен с Хэмилтоном. Сайнс также собирался, но гараж "Феррари" не был готов. Это стоило ему позиции перед Хэмилтоном. Леклер и Расселл остановились в последнюю очередь. Статус после двух пит-стопов: Расселл – Ферстаппен – Хэмилтон – Сайнс – Леклер – Норрис – Пиастри. Хэмилтон опередил Ферстаппена и финишировал вторым, не смотря на активное догоняние. "Мерседес" одержал победу – четвертую в этом сезоне. К концу гонки пилоты "Феррари" увеличили темп, Карлос Сайнс обогнал Ферстаппена, Леклер поднялся на четвертое место, способствуя набору важных очков для команды.

Ферстаппен финишировал пятым, но главная новость – он стал четырехкратным чемпионом мира. Гонка прошла безошибочно для голландца. Гонщики "Макларен" Норрис и Пиастри завершили гонку на 6-й и 7-й позициях соответственно. Хюлькенберг и Цунода также продемонстрировали отличные выступления на 8-м и 9-м местах. Серхио Перес ворвался в ТОП-10, обогнав Фернандо Алонсо недалеко от финиша, в то время как сам Алонсо финишировал 11-м.

Напомним, ранее мы сообщали о победе Хорхе Мартина в MotoGP, где он стал новым чемпионом мира.