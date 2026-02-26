Макс Ферстаппен: В данный момент у нас нет шансов побороться за победу

В преддверии старта нового сезона Формулы 1 пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен поделился своими мыслями в интервью телеканалу Viasat. Ключевые моменты беседы опубликовал официальный сайт гонщика.

По словам Ферстаппена, подготовка к чемпионату прошла успешно. Он отметил, что команда не столкнулась с серьезными трудностями, а создание нового двигателя стало настоящим достижением, учитывая масштаб изменений и участие большого количества новых специалистов.

«С точки зрения эффективности нам еще предстоит сделать шаг вперед, чтобы претендовать на лидерские позиции», — отметил гонщик. По его мнению, рассчитывать на победу с самого начала сезона не стоит, особенно учитывая новый технический регламент и появление собственной силовой установки.

Ферстаппен обратил внимание на то, что скептики ожидали проблем с новым двигателем, однако команда справилась с поставленными задачами. «Мы проделали отличную работу и вправе гордиться этим», — подчеркнул он.

Пилот также отметил, что предстоящий сезон будет сложнее предыдущих из-за необходимости более тщательно контролировать расход энергии. В Бахрейне, по его словам, трасса хорошо подходит для управления энергопотреблением, поэтому на тестах этот аспект не был столь заметен.

Однако трасса в Мельбурне, как указал Ферстаппен, предъявляет куда более жесткие требования к системе рекуперации из-за длинных прямых и ограниченного числа зон торможения. Особенности зарядки батареи могут существенно сказаться на скорости, поэтому команда уделяет много времени отработке деталей на симуляторе.

Ферстаппен признал, что пилотировать новые болиды — серьезный вызов. Некоторые аспекты управления доставляют удовольствие, другие — меньше. Он отметил, что даже сам задается вопросом, соответствуют ли новые ощущения на трассе представлениям о настоящих гонках.

Гонщик добавил, что адаптация к изменениям не вызывает у него проблем — важно разумно подходить к процессу. Однако он признал, что удовольствие от вождения новых машин стало меньше, и личные результаты отходят для него на второй план.

Макс Ферстаппен подчеркнул, что получать удовольствие от работы важно для всех, независимо от успехов: «Даже если ты лучший, важно наслаждаться своим делом. Если работа не приносит радости, добиться успеха будет сложно».

Он также выразил уверенность, что по ходу сезона в Формуле 1 произойдет немало изменений. Постоянное развитие техники — неотъемлемая часть чемпионата, и даже прошлогодняя машина не была идеальной. По словам Ферстаппена, всегда есть возможности для совершенствования, и Red Bull Racing продолжит двигаться вперед.