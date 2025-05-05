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Макс Ферстаппен о гонке: "Сегодня мы были очень далеки от победы"

Макс Ферстаппен и Юки Цунода делятся впечатлениями после гонки в Майами: Ферстаппен финишировал четвёртым, Цунода получил штраф, ведущий к результату в десятое место.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.05.2025, 02:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен стартовал с первой позиции на гонке в Майами, но финишировал лишь четвертым месте, упустив шанс подняться на подиум на этой трассе. Пилот Red Bull Racing отметил, что не был вовлечен в борьбу за победу на гонке.

Его коллега по команде, Юки Цунода, получил штраф в 5 секунд за превышение скорости в пит-лейне. Японский гонщик финишировал десятым местом и сохранил эту позицию после добавления штрафного времени, однако его преимущество над следующим гонщиком, Айзеком Хаджаром, составило всего 0,168 секунды.

Макс Ферстаппен заявил: «Я пытался сделать все возможное, чтобы подняться на высокие позиции на старте гонки. Я боролся на трассе и наслаждался гонкой, однако не смог удержаться от атак гонщиков McLaren. Кроме того, произошел небольшой негативный момент с виртуальным автомобилем безопасности».

Он добавил: «В конечном итоге, не так важно, третий ты или четвертый, если ты нацелен на победу. Но сегодня нам было далеко до этого. Кроме того, у нас были серьезные проблемы с тормозной системой в течение всего уик-энда, что делало ситуацию нестабильной».

Юки Цунода, финишировавший десятым, отметил: «На последних десяти кругах мой соперник серьезно давил на меня. Но я смог удержаться в лидирующей позиции. Гонка была сложной, но я справился с поставленной задачей. Хотя штраф усложнил ситуацию, я рад, что все же заработал одно очко. Нам нужно разобраться в причинах отсутствия темпа у нас в этом уик-энде».

Источник

Макс Ферстаппен (206)Юки Цунода (90)Red Bull Racing (401)

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