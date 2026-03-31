Макс Ферстаппен проходит тестовые заезды на Нюрбургринге
Макс Ферстаппен проходит тестовые заезды на Нюрбургринге

Макс Ферстаппен разочарован результатом Гран При Японии Формулы 1, намекнул на уход и готовится к 24 часам Нюрбургринга на Mercedes-AMG GT3 Evo.
Демид Поршнев
31.03.2026, 11:31·1 мин
Макс Ферстаппен завершил Гран При Японии на восьмой позиции и не скрывал своего разочарования по итогам гонки. Четырёхкратный чемпион мира открыто выражает недовольство современными силовыми установками, а также допустил, что может рассмотреть вопрос о завершении карьеры в Формуле 1.

В то же время Ферстаппен отмечает, что получает удовольствие от управления автомобилем класса GT3. На прошлой неделе он стал победителем 4-часовой гонки NLS2 на знаменитой трассе «Северная петля» Нюрбургринга в составе своего экипажа. Впрочем, после финиша команда была дисквалифицирована. Это выступление стало частью подготовки пилота к престижной гонке «24 часа Нюрбургринга», которая намечена на период с 14 по 17 мая.

Вернувшись из Японии, Макс почти сразу отправился на трассу в Германии. Сегодня Ферстаппен принимает участие в частных тестовых заездах на «Северной петле» за рулём Mercedes-AMG GT3 Evo.

