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Макс Ферстаппен: Проблемы возникли неожиданно

Макс Ферстаппен отказывается списывать все недостатки машины RB21 только на проблемы с аэродинамикой. Команда Red Bull Racing ведет работы по строительству новой трубы. Ожидается, что это решит проблемы с корреляцией.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.04.2025, 16:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Молодой пилот Макс Ферстаппен не собирается сваливать все проблемы своего болида RB21 исключительно на проблемы с аэродинамической трубой, на которые ссылается глава команды, Кристиан Хорнер. По его мнению, итоги Red Bull Racing на трассе не совпадают с тем, что предсказывают расчёты, проведенные в ходе аэродинамических исследований и на симуляторе.

«Конечно, в команде есть некоторое недовольство ситуацией и, безусловно, мы работаем над новой аэродинамической трубой, – отметил Ферстаппен в интервью RacingNews365. – Однако это требует времени, и такие проблемы не возникли внезапно. Так же было и в 2023 году – иногда мы видели, что аспекты, связанные с аэродинамической трубой, также были не совсем верными».

«Но у нашей команды есть опыт, мы знаем, как нужно действовать в случае, если данные аэродинамических исследований не соответствуют действительности. Мы понимаем, в каком направлении двигаться, если возникают проблемы с аэродинамикой. Эти проблемы проявляются в том, что иногда определенные детали выглядят не идеально. Именно поэтому на трассе возникают сложности».

Несмотря на сложности, команда неплохо справлялась с ними в 2022 и 2023 годах, после введения нового технического регламента в Формуле 1. И Red Bull Racing продолжает использовать ту же аэродинамическую трубу.

«Конечно, в 2021 году у нас был хороший болид, а также крепкие машины у Red Bull Racing в 2014, 2015 и 2016 годах, за исключением двигателя, который тогда был неидеальным. Я не склонен сваливать все проблемы только на аэродинамическую трубу».

В настоящее время команда активно работает над созданием новой аэродинамической трубы, которая запланирована к вступлению в строй в 2027 году. Руководство надеется, что это поможет избавиться от проблем с корреляцией в будущем.

Источник

Макс Ферстаппен (197)Red Bull Racing (389)

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