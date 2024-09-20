Макс Ферстаппен наказан общественными работами

Стюарды Гран При Сингапура наложили штраф на Макса Ферстаппена за нарушение спортивного кодекса. Гонщик команды Red Bull Racing произнес нецензурное выражение в ходе официальной пресс-конференции FIA в четверг, за что и был оштрафован.

В качестве взыскания ему придется участвовать в общественно полезных работах. Характер этих работ не уточняется, однако предполагается, что Макса привлекут к участию в одной из программ FIA, направленной на повышение безопасности на дорогах.

На слушаниях перед стюардами Ферстаппен пояснил, что употребил слово на букву F, поскольку оно является обыденным в его разговорной практике, английский не является его родным языком. Судьи признали, что это возможно, однако подчеркнули важность того, чтобы гонщики выступали как образец во время общественных выступлений. Ферстаппен извинился за произошедшее.