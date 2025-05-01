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Макс Ферстаппен все еще не прибыл в Майами

Макс Ферстаппен пропустит прессу из-за рождения ребенка, прибудет на трассу в Майами в пятницу. Британская пресса отслеживает вылет частного самолета.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.05.2025, 17:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен временно отсутствует в Майами и не примет участие в интервью с представителями прессы в четверг.

Пилот команды Red Bull Racing пропускает мероприятие по уважительной причине - его подруга Келли Пике находится в процессе родов, и гонщик находится рядом с ней в этот момент. Однако в команде заверяют, что Макс вернется на трассу уже в пятницу и примет участие во всех тренировках и квалификации гоночного уик-энда.

"Макс не будет присутствовать на пресс-конференции в четверг из-за предстоящего рождения первенца", - говорится в заявлении от Red Bull Racing. "Состояние здоровья Келли и ребенка хорошее, и он присоединится к команде на трассе с завтрашнего дня. Дополнительной информации по этому поводу не будет, чтобы сохранить конфиденциальность личной жизни Макса и его семьи".

Согласно сообщениям британской прессы, в четверг днем частный самолет Макса вылетел из аэропорта Ниццы, направляясь, вероятно, в Майами.

Источник

Макс Ферстаппен (200)Red Bull Racing (391)

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