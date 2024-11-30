Макс Ферстаппен оценил уикенд: "Для нас это был очень плохой уикенд"

На старте гонки в Катаре Макс Ферстаппен уступил Льюису Хэмилтону, а после первого круга – Нико Хюлкенбергу и Пьеру Гасли. Чемпион мира смог вырваться вперед, обогнав Гасли и финишировав на восьмой позиции, однако дальше продвигаться не удалось.

Макс Ферстаппен поделился мнением: «Сегодня у меня, честно говоря, не было достаточного темпа, чтобы соперничать с лидерами. Старт прошел стандартно, просто Льюис хорошо реагировал и опередил меня на прямой».

В ходе гонки я старался избегать проблем, но машина постоянно скользила, и было много опасных ситуаций. Эта проблема преследовала нас весь уик-энд – автомобиль неудобно себя ведет в поворотах и на прямых участках».

«Поведение машины очень нестабильное, и даже Нико Хюлкенберг был недостижим для меня на протяжении гонки! Это явно свидетельствует о наших проблемах – у нас сложился очень тяжелый уик-энд», - заключил гонщик.