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Макс Ферстаппен оценил уикенд: "Для нас это был очень плохой уикенд"

На старте гонки в Катаре Макс Ферстаппен уступил Льюису Хэмилтону, а после первого круга – Нико Хюлкенбергу и Пьеру Гасли. Чемпион мира смог вырваться вперед, обогнав Гасли и финишировав на восьмой позиции, однако дальше продвигаться не удалось.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.11.2024, 18:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

На старте гонки в Катаре Макс Ферстаппен уступил Льюису Хэмилтону, а после первого круга – Нико Хюлкенбергу и Пьеру Гасли. Чемпион мира смог вырваться вперед, обогнав Гасли и финишировав на восьмой позиции, однако дальше продвигаться не удалось.

Макс Ферстаппен поделился мнением: «Сегодня у меня, честно говоря, не было достаточного темпа, чтобы соперничать с лидерами. Старт прошел стандартно, просто Льюис хорошо реагировал и опередил меня на прямой».

В ходе гонки я старался избегать проблем, но машина постоянно скользила, и было много опасных ситуаций. Эта проблема преследовала нас весь уик-энд – автомобиль неудобно себя ведет в поворотах и на прямых участках».

«Поведение машины очень нестабильное, и даже Нико Хюлкенберг был недостижим для меня на протяжении гонки! Это явно свидетельствует о наших проблемах – у нас сложился очень тяжелый уик-энд», - заключил гонщик.

Источник

Макс Ферстаппен (164)Red Bull Racing (324)

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