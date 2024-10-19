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Макс Ферстаппен высказал свою оценку своих шансов на титул

Макс Ферстаппен стартует с первой позиции на Гран При США в Остине, в то время как Ландо Норрис начнет гонку с четвертого места на старте. Журналисты обратились к пилоту команды Red Bull Racing с вопросом о его шансах на победу в чемпионате сезона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.10.2024, 19:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен стартует с первой позиции на Гран При США в Остине, в то время как Ландо Норрис начнет гонку с четвертого места на старте. Журналисты обратились к пилоту команды Red Bull Racing с вопросом о его шансах на победу в чемпионате сезона.

«Мой шанс – 50/50», – ответил Ферстаппен. «Я не могу точно сказать. Многое может произойти в оставшихся шести гонках и спринтах, поэтому на данный момент никто не может дать гарантии. Посмотрим, но я стараюсь не думать об этом слишком много и концентрироваться на каждом уик-энде».

«Я назвал вероятность 50/50, потому что ситуация может сложиться как удачно, так и неудачно. Я предпочитаю жить по принципу "от уик-энда к уик-энду", чтобы не допустить появления лишних мыслей, которые могут лишь отвлечь и отнять у меня энергию. Я уже и так провожу слишком много времени в раздумьях о гонках».

Источник

Макс Ферстаппен (129)Red Bull Racing (273)

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