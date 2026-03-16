Макс Ферстаппен: «Новый регламент оказался ущербным»

Макс Ферстаппен продолжает выступать с резкой критикой регламента Формулы 1, который должен вступить в силу в 2026 году. После завершения Гран При Китая гонщик Red Bull Racing в очередной раз подчеркнул, что новые правила, по его мнению, грозят нанести вред всему чемпионату, если не внести необходимые изменения в документ.

Напомним, прошедший этап Формулы 1 стал лишь третьим случаем за последние четыре сезона, когда Ферстаппен остался без очков. В субботнем спринте голландец завершил заезд на девятой позиции, а в основной гонке в воскресенье вынужден был сойти с дистанции из-за технических неисправностей болида.

Обсуждение реформы регламента продолжается между пилотами и президентом Формулы 1 Стефано Доменикали. Как заявил четырехкратный чемпион мира, несмотря на то, что к его позиции прислушивается большинство коллег, сохраняются и разногласия. В качестве примера Ферстаппен указал на команду Mercedes, которая на старте нового сезона демонстрирует заметное преимущество.

«Нужно быть осторожнее с публичными заявлениями, но диалог продолжается, — приводит слова Ферстаппена RacingNews365. — В Формуле 1 и FIA, на мой взгляд, уже понимают, чего хотят пилоты, и думаю, я выражаю мнение большинства. Однако многие, выигрывая, всегда будут довольны ситуацией — это естественно», — отметил он.

Ферстаппен добавил, что передавать инициативу соперникам никто не намерен, и если команда имеет сильный болид, отказываться от этого преимущества неразумно. «Никто не знает, когда снова появится возможность пилотировать столь конкурентоспособную машину», — считает он.

Тем не менее, по мнению голландца, общая оценка участников чемпионата далека от положительной. Ферстаппен выразил сомнения в том, что новые правила порадуют истинных поклонников автоспорта, сравнив ситуацию с аркадными гонками. «Это не настоящие гонки, а скорее напоминает Mario Kart. Но я надеюсь, что ситуация изменится», — подчеркнул спортсмен.

На замечание о коммерческих интересах Формулы 1 и высоком интересе зрителей гонщик Red Bull заявил однозначно, что подобный подход лишь повредит спорту. «Если придерживаться такой линии, последствия не заставят себя ждать. Пока у нас есть возможность вести диалог с руководством чемпионата, стоит искать решения. Пусть достичь консенсуса сложно, важно, чтобы большинство было за эти меры», — отметил он.

Ферстаппен отметил, что политическая сторона вопроса очевидна: лидирующие команды не хотят терять свое преимущество. Однако, по мнению пилота, происходящее нельзя рассматривать как позитивное развитие чемпионата.

«Я бы придерживался той же точки зрения и в случае побед, потому что для меня важно качество самих гонок. Дело не в личных результатах, а в общем состоянии соревнований. Несмотря на все усилия, новый регламент пока выглядит неудачным», — подытожил Ферстаппен.