Макс Ферстаппен не проявил интерес к просмотру фильма о Формуле-1.

Макс Ферстаппен пропустил премьеру нового фильма F1, организованную в Монако накануне Гран При. Гонщик не проявил интереса к данному событию.

Однако, картина вызывает огромный интерес у публики, так как в её создании участвовали Брэд Питт и Льюис Хэмилтон. Последний не только сыграл в фильме, но также выступал в роли продюсера и консультировал съемочную группу.

Почти все гонщики собрались на показе фильма, за исключением Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена. Причина отсутствия Ферстаппена связана с его занятостью другими важными делами.

В то же время он участвовал в онлайн гонке под псевдонимом Франц Херманн. Данное направление деятельности также было связано с демонстрацией нового руля для симулятора.

Даниэль Риккардо, несмотря на уменьшенную активность в социальных сетях, решил подшутить над ситуацией. Он опубликовал видео, где медленно ездил на тракторе по своей ферме под псевдонимом Frank Hermann.

Сам Макс Ферстаппен одним из первых прокомментировал эту публикацию множеством смеющихся смайликов, отметив особое внимание к данной пародии.