Макс Ферстаппен: Нас ожидает захватывающая гонка

В ходе квалификации Гран При Канады гонщик команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен продемонстрировал впечатляющее время в 1:12.000 секунд, сравнявшись с лидером квалификации Джорджем Расселлом. Однако из-за того, что Ферстаппен проехал свой круг позже, он стартует в гонке со второй позиции.

Серхио Перес, в свою очередь, показал лишь 16-е время и завершил участие в квалификации на первом этапе.

Макс Ферстаппен, занявший вторую строчку стартовой расстановки, выразил удовлетворение результатом, учитывая трудности, с которыми столкнулась его команда во время уик-энда.

«Действительно плотные результаты. Я считаю, что, в целом, мы хорошо провели квалификацию. Весь уик-энд нас преследуют определённые сложности, поэтому если бы мне перед квалификацией сказали, что я покажу второе время, я бы согласился. В финале борьба получилась очень плотной, и завтра нас ждёт захватывающая гонка».

Гонщик также отметил, что на прошлом этапе в Монако он чувствовал себя комфортно в машине, но трасса в Канаде не является оптимальной для его команды. Тем не менее, Ферстаппен выразил надежду на увлекательную гонку и подчеркнул, что условия погоды, а именно возможный дождь, также могут повлиять на ход соревнования.

«Я думал, что нас ждёт интересная гонка – посмотрим, как поведут себя шины. Погода тоже может стать фактором – дождь то идёт, то нет. Надеюсь, будет очень интересно».

Новость дополняется