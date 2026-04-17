Макс Ферстаппен: «С Джанпьеро нас связывает дружба на всю жизнь»

Переход Джанпьеро «ДжиПи» Ламбьязе в команду McLaren уже сейчас вызывает широкое обсуждение в гоночном сообществе, несмотря на то, что этот шаг ожидается лишь в 2028 году. В течение последних недель интерес к этой теме не ослабевает, а мнения представителей семьи Ферстаппенов ранее озвучивались в основном в пересказе Йоса Ферстаппена и сведениях анонимных источников из Red Bull Racing.

На этот раз сам Макс Ферстаппен, четырехкратный чемпион мира, подробно прокомментировал ситуацию. В эфире программы телеканала Viaplay «Вечер с Максом Ферстаппеном» гонщик впервые охотно поделился своим взглядом на возможный уход Ламбьязе.



Макс Ферстаппен отметил, что его связывают с Джанпьеро тесные отношения: «Конечно, у меня очень хорошие отношения с Джанпьеро». Спортсмен рассказал, что Ламбьязе держал его в курсе предложения от McLaren, и признался, что сам рекомендовал инженеру не упускать этот шанс. По словам Ферстаппена, «Ты сделаешь глупость, если его не примешь».

Пилот напомнил, что они вместе неоднократно становились чемпионами мира, а впереди — новые горизонты как на трассе, так и за пределами автоспорта. Переход в McLaren Ферстаппен считает хорошей возможностью для Ламбьязе, позволяющей обеспечить будущее своей семье. Гонщик подчеркнул: «Мы с ним друзья на всю жизнь», отметив, что предложение Ламбьязе действительно заслуживает внимания.

Ферстаппен также добавил, что не испытывает разочарования в связи с уходом инженера, ведь, по его словам, каждый человек имеет свои личные мечты и цели: «Я не могу ему сказать: "Нет, я хочу тебя удержать в команде"».