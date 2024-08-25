Макс Ферстаппен признал, что не хватило скорости для победы.

На Гран При Нидерландов гонщик команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен смог выйти в лидеры с самого старта, однако по ходу заезда уступил первую позицию Ландо Норрису, завершив гонку на второй строчке. По словам Ферстаппена, скорость его болида не позволяла надеяться на победу.

Его напарник по команде, Серхио Перес, стартовавший с пятой позиции, уже на первом круге уступил место Шарлю Леклеру и финишировал шестым.

Макс Ферстаппен: "Всегда стремишься к лучшему результату. Хороший старт, максимум усилий, но по ходу гонки стало понятно, что мы не так уж быстры. Поэтому решено было сосредоточиться на финише на второй позиции."

"Мне всегда удачно удается стартовать, и я верил, что сегодня повезет. И, к счастью, так и произошло. Затем я просто старался ехать свой гон, что и привело к моему второму месту сегодня".

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