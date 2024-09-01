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Сражение Макса Ферстаппена: противник - мы сами

Сегодня в Монце Макс Ферстаппен стартовал седьмым местом, однако финишировал лишь шестым, оставив за собой непростой уик-энд. В комментарии после гонки голландский пилот подвёл итоги выступления.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.09.2024, 19:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Монце Макс Ферстаппен стартовал седьмым местом, однако финишировал лишь шестым, оставив за собой непростой уик-энд. В комментарии после гонки голландский пилот подвёл итоги выступления.

Макс Ферстаппен заявил: «В гонке мы смогли достичь максимально возможного результата в сложившейся ситуации, но в плане подготовки машины к гонке у нас было много недоработок. Нам явно не хватало скорости, и нам пришлось бороться в основном с собственными проблемами. Кроме того, неудачная пит-стоп стратегия также не добавила нам преимущества. Некоторые гонщики справились с одним пит-стопом, в то время как мы остановились дважды, что не оказалось оптимальным выбором».

Ферстаппен отметил, что большую часть гонки ему пришлось проехать с ограничением мощности из-за проблем с двигателем. По его мнению, гонка была бы сложной даже с полной мощностью, но при этом команда была бы более конкурентоспособной. Пилот также выразил обеспокоенность относительно оставшейся части сезона, отметив, что без изменений в работе над машиной, команду ждёт ещё много работы и вызовов».

Источник

Макс Ферстаппен (109)Red Bull Racing (215)Серхио Перес (83)

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