Макс Ферстаппен рассказал, что его шутку восприняли слишком серьезно

Ведущий пилот Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, поделился своими мыслями перед предстоящим гоночным уик-эндом в Лас-Вегасе. Сейчас он имеет шанс завоевать титул чемпиона мира 2024 года, превзойдя Ландо Норриса на трассе.

Ферстаппен признал, что хотя победа в Бразилии под дождем дала ему значительное преимущество в общем зачёте, он не торопится делать опрометчивые прогнозы. Пилот отметил, что их машина не всегда демонстрирует высокую скорость на сухой трассе, поэтому не стоит расслабляться и переоценивать свои возможности.

Он также поддержал надежду на то, что команда Red Bull Racing будет конкурентоспособна в Лас-Вегасе, но отметил важность адаптации к условиям, таким как изменчивая температура трассы и поведение шин. Многие вопросы будут решены в ходе свободных заездов в начале уик-энда.

Помимо текущих соревнований, Макс Ферстаппен уже заглянул в будущее, упомянув о предстоящем мероприятии в феврале 2025 года в Лондоне. Там будут представлены новые раскраски машин для следующего сезона, но пилот намекнул, что скорее всего пропустит это мероприятие, вызвав улыбки у поклонников и журналистов.

Ферстаппен отметил, что его шутку о возможной пропаже мероприятия все восприняли слишком серьезно, подчеркнув, что участие всех гонщиков в презентации новых машин станет интересным событием для Формулы 1. Он заверил, что, несмотря на шутливое заявление, он все же появится на мероприятии в Лондоне и будет рад встретиться со всеми коллегами.