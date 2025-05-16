Макс Ферстаппен: McLaren уверенно уходили вперед

Во время пятничных тренировок в Имоле пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен не скрывал своего недовольства поведением своего болида. После второй сессии, где он показал пятое время, гонщик отметил, что текущая скорость RB21 не позволяет ему конкурировать с McLaren.

Юки Цунода продемонстрировал восьмую позицию во второй тренировке.

Макс Ферстаппен подчеркнул: "Во время тренировок мы пробовали разные настройки. Некоторые из них сработали, а некоторые - нет. Сейчас у меня не так много уверенности в том, что мы сможем бороться за лидирующие позиции.

Нам предстоит продолжить работу, в первую очередь над улучшением баланса болида, чтобы быть быстрее на кругах. То же самое относится и к скорости на длинных заездах. Когда гонщики McLaren меня обогнали, они сразу же уходили вперед. Сегодня у нас было непросто".

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