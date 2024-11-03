Макс Ферстаппен призвал показывать красные флаги немедленно!

Макс Ферстаппен был в ярости из-за решения дирекции гонки остановить вторую сессию квалификации Гран При Сан-Паулу красными флагами не сразу после вылета Лэнса Стролла, что позволило некоторым гонщикам завершить свои попытки.

В заключительные минуты сессии Лэнс Стролл потерпел аварию на первом секторе, вызвав появление желтых флагов на трассе. Гонщики, проехавшие первый сектор до вылета Стролла, сумели завершить круг и улучшить свои результаты. К сожалению, Макс Ферстаппен и Серхио Перес не были среди них. Когда пилоты команды Red Bull Racing готовились завершить быстрые круги, желтые флаги сменились на красные, и для Ферстаппена с Пересом квалификация завершилась.

Высказывая свои мысли по итогам сессии в интервью для Sky Sports, Макс выразил своё недовольство: «Если кто-то выбывает из-за аварии, красные флаги должны быть показаны моментально! Мне не понятно, зачем им понадобилось 30, 40 секунд, чтобы принять решение отобразить красные флаги.

Мне безразлично, что кто-то успел завершить свои круги. Об этом даже говорить глупо. Это просто смехотворно!»

По итогам квалификации Макс Ферстаппен занял 12-е место, но из-за замены двигателя он потеряет ещё пять позиций на старте. Его напарник, Серхио Перес, показал тринадцатый результат.