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«Хаотичная была гонка!» — Макс Ферстаппен.

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Бахрейна на трассе в Сепанге: это 72-я победа в карьере и первая победа сезона с силовой установкой Red Bull Ford.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2026, 14:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен стал победителем Гран При Бахрейна, который прошёл на малайзийской трассе в Сепанге. Для четырёхкратного чемпиона мира эта победа стала 72-й в карьере и первой за рулём автомобиля с силовой установкой Red Bull Ford.

Макс Ферстаппен (1-й): «Хаотичная была гонка, на старте которой много всего происходило! На нескольких машинах пропала мощность, и нам пришлось ждать, когда всё восстановится. Но мы приняли правильное решение стартовать на промежуточных шинах, после чего последовательно, шаг за шагом действовали, стараясь нарастить преимущество, чтобы гонка проходила так, как нужно нам. Хотя, конечно, потом вмешалось появление автомобиля безопасности.

Это действительно славная победа, учитывая, как в этом году идут наши дела, которая демонстрирует достигнутый нами прогресс. Я невероятно горжусь всей командой, и выиграть на этой трассе – это невероятно здорово!

Это первая победа в этом сезоне, когда мы впервые используем силовые установки собственного производства, и это впечатляющее достижение».

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Источник

Макс Ферстаппен (641)Mercedes (899)

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