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Макс Ферстаппен: "Я с нетерпением жду появления ребенка"

Известный пилот Формулы 1 Макс Ферстаппен и его возлюбленная Келли Пике сделали радостное объявление в социальных сетях – они ждут пополнения в семье.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.12.2024, 16:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Известный пилот Формулы 1 Макс Ферстаппен и его возлюбленная Келли Пике сделали радостное объявление в социальных сетях – они ждут пополнения в семье.

Как сообщается, у Келли, дочери легендарного гонщика Нельсона Пике, уже есть очаровательная дочь Пенелопа, которая появилась на свет в 2019 году в период отношений с российским пилотом Даниилом Квятом. К сожалению, пара рассталась в тот же год.

Теперь Келли готовится стать мамой во второй раз. «Мы не можем быть счастливее с нашим маленьким чудом», – написали Макс и Келли, опубликовав трогательное фото, на котором они обнимают живот будущей мамы.

Источник

Макс Ферстаппен (168)

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