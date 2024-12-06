Макс Ферстаппен: "Я с нетерпением жду появления ребенка"

Известный пилот Формулы 1 Макс Ферстаппен и его возлюбленная Келли Пике сделали радостное объявление в социальных сетях – они ждут пополнения в семье.

Как сообщается, у Келли, дочери легендарного гонщика Нельсона Пике, уже есть очаровательная дочь Пенелопа, которая появилась на свет в 2019 году в период отношений с российским пилотом Даниилом Квятом. К сожалению, пара рассталась в тот же год.

Теперь Келли готовится стать мамой во второй раз. «Мы не можем быть счастливее с нашим маленьким чудом», – написали Макс и Келли, опубликовав трогательное фото, на котором они обнимают живот будущей мамы.