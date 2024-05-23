"Отставание Ferrari и McLaren сокращается" - заявил Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен готов к сложностям, которые ждут его на Гран При Монако. На пресс-конференции FIA гонщик Red Bull Racing констатировал, что характеристики городской трассы не подходят машине RB20, а соперники из Ferrari и McLaren продолжают сокращать отставание.

Макс Ферстаппен отметил, что трасса в Монако сильно отличается от Имолы и не очень подходит для их машины из-за кочек и поребриков. Гонщик заявил: "На большинстве медленных трасс удалось добиться более высокой скорости по сравнению с прошлым, но не думаю, что нас ждет легкий уик-энд."

Ферстаппен подчеркнул, что в Монако даже при наличии лучшей машины все сложно, особенно с работой шин в квалификации и возможными красными флагами, которые могут помешать гонщику. Он добавил, что уик-энд в Имоле начался плохо, однако команде удалось изменить ситуацию в свою пользу, и победа была одержана.

По словам Ферстаппена, на Монако требуются еще более сложные приемы из-за специфики трассы, и он рассчитывает на соперничество со стороны Ferrari и McLaren. Гонщик отметил: "Ferrari на последних этапах была очень быстрой в Монако, а McLaren существенно улучшилась, поэтому нужно обращать внимание на обе команды".

В завершение, Ферстаппен рассказал, что борьба в чемпионате только усилится по ходу сезона. Он подчеркнул, что важно найти оптимальные настройки машины для каждой специфической трассы и бороться за максимум. Гонщик заключил, что команда Red Bull Racing должна на 100% выкладываться, даже если не всегда удается найти идеальные настройки, так как конкуренты постоянно сокращают отрывы в скорости.