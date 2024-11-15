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Макс Ферстаппен: лидер по набранным штрафным баллам

В мире Формулы 1 в 2014 году начали применять систему штрафных баллов. Они налагаются на гонщиков за разнообразные нарушения. Если за 12 месяцев набрать 12 баллов, то происходит дисквалификация на один этап.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.11.2024, 11:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

В мире Формулы 1 в 2014 году начали применять систему штрафных баллов. Они налагаются на гонщиков за разнообразные нарушения. Если за 12 месяцев набрать 12 баллов, то происходит дисквалификация на один этап. Именно из-за этого правила Кевин Магнуссен пропустил Гран При в Баку.

Пока что только один гонщик, а именно гонщик Haas, был дисквалифицирован из-за штрафных баллов. Однако, если сравнивать количество баллов, набранных с момента введения системы, лидером становится Макс Ферстаппен.

За всю свою карьеру в Формуле 1 Макс заработал целых 39 баллов. Однако он ни разу не превышал лимит в 12 баллов за календарный год. По этому показателю Ферстаппен опережает своих конкурентов: Серхио Перес, Кевин Магнуссен и Лэнса Стролла.

А вот Лэнс Стролл вырвался вперёд в другом рейтинге - по среднему количеству баллов в сезоне - 4,5. После него идёт Даниил Квят со средним показателем в 4,33. Замыкает тройку лидеров Макс Ферстаппен с результатом в 3,9 штрафных балла за сезон.

ГонщикШтрафные баллыСреднее количество баллов за сезонМ. Ферстаппен393,9Л.Стролл364,5К.Магнгуссен363,6С.Перес363,27С.Феттель323,55Д.Квят264,33Ф.Алонсо262,88Р.Грожан233,28Э.Окон223,14Н.Хюлкенберг212,62

Источник

Макс Ферстаппен (154)Red Bull Racing (305)

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