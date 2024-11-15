Макс Ферстаппен: лидер по набранным штрафным баллам

В мире Формулы 1 в 2014 году начали применять систему штрафных баллов. Они налагаются на гонщиков за разнообразные нарушения. Если за 12 месяцев набрать 12 баллов, то происходит дисквалификация на один этап. Именно из-за этого правила Кевин Магнуссен пропустил Гран При в Баку.

Пока что только один гонщик, а именно гонщик Haas, был дисквалифицирован из-за штрафных баллов. Однако, если сравнивать количество баллов, набранных с момента введения системы, лидером становится Макс Ферстаппен.

За всю свою карьеру в Формуле 1 Макс заработал целых 39 баллов. Однако он ни разу не превышал лимит в 12 баллов за календарный год. По этому показателю Ферстаппен опережает своих конкурентов: Серхио Перес, Кевин Магнуссен и Лэнса Стролла.

А вот Лэнс Стролл вырвался вперёд в другом рейтинге - по среднему количеству баллов в сезоне - 4,5. После него идёт Даниил Квят со средним показателем в 4,33. Замыкает тройку лидеров Макс Ферстаппен с результатом в 3,9 штрафных балла за сезон.

ГонщикШтрафные баллыСреднее количество баллов за сезонМ. Ферстаппен393,9Л.Стролл364,5К.Магнгуссен363,6С.Перес363,27С.Феттель323,55Д.Квят264,33Ф.Алонсо262,88Р.Грожан233,28Э.Окон223,14Н.Хюлкенберг212,62