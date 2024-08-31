"«Макларен» вышел на первую строку стартового решета на Гран-при Италии, а 'Ред Булл' провалился"

В субботу, 31 августа, прошла квалификация к Гран-при Италии. Сразу после свободных заездов стало понятно, что фаворитов сложно выделить, но все же «Макларен» и «Мерседес» показались наиболее сильными.

Первый сегмент квалификации ожидаемо оказался слабым для команды «Кик Заубер». Китайский пилот Чжоу снова уступил своему напарнику, заняв предпоследнее место. Новичок Франко Колаптино стартует с 18-й позиции. Лэнс Стролл показал только 17-е время. Юки Цунода не смог пройти в следующий этап, уступив Даниэлю Риккардо.

Во втором сегменте неудачно выступили гонщики команды «Альпин», при этом Гасли опередил Окона. Кевин Магнуссен финишировал на 13-й позиции. Австралиец Даниэль Риккардо стал 12-м. Фернандо Алонсо не попал в ТОП-10 всего лишь на 10 тысячных секунды.

В третьем сегменте первую попытку лучшего времени показали гонщики команды «Макларен», Пиастри уступил Норрису всего на 0,035 секунды. Макс Ферстаппен допустил ошибку и стартует с восьмой позиции.

Во второй попытке не все смогли улучшить результаты. Ландо Норрис завоевал поул, опередив своего партнера Оскара Пиастри. Третий стартует Джордж Расселл. Шарль Леклер и Карлос Сайнс из «Феррари» поделили четвертое и пятое места, отстав друг от друга всего на 0,006 секунды. Льюис Хэмилтон стартует шестым, а Макс Ферстаппен только с седьмой позиции. Серхио Перес на восьмом месте. Алекс Албон на девятой позиции, а ТОП-10 замыкает Нико Хюлькенберг.

Старт Гран-при Италии состоится в воскресенье в 16:00 по московскому времени.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось о замене пилотов в команде «Уильямс» в процессе текущего сезона.