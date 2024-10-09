Маккаллоу предсказывает: к 2025 году мы увидим другие автомобили

Сезон 2025 года станет последним по действующему регламенту в Формуле 1. Несмотря на обычное сохранение машин перед переходом к новым правилам на следующий сезон, в текущем году могут произойти значительные изменения. Так считает Том Маккалоу, руководитель отдела эффективности шасси Aston Martin.

Эксперт отмечает, что уже идет процесс передачи новых технологий для работы над будущими болидами. Команды находятся в стадии разработки концепций, архитектуры машин на следующий год, уделяя много времени работе в аэродинамической трубе.

По словам Маккалоу, в текущих машинах есть возможность внести значительные изменения. Основное внимание уделено выявлению ограничений текущего сезона, чтобы максимально оптимизировать конструкцию будущих машин, решив проблемы, связанные с механикой и аэродинамикой. Этот этап считается ключевым, так как в следующем году поклонники гонок увидят совершенно новые болиды.