Изменения в основных правилах вождения из-за ограничения DVSA на экстренное торможение

На практическом вождении, аварийные остановки, когда-то страх и тревога для нервных учеников-водителей, могут быть почти устранены, если новая пилотная программа DVSA будет успешной.

В рамках нового режима тестирования, испытываемого в течение трех месяцев на 20 площадках по всей стране, количество тестов, где экзаменатор произносит печально известную инструкцию "остановитесь как можно быстрее и безопаснее", можно будет уменьшить до одного случая из семи.

Аварийная остановка была частью британского водительского экзамена с момента его создания в 1935 году. Тогда умение безопасно замедлить транспортное средство с несовершенными тормозами и узкими шинами было жизненно важным навыком и могло спасти жизнь. Однако сегодня, благодаря широкому распространению антиблокировочных тормозов и систем помощи водителю на современных автомобилях, водители, возможно, уже не нуждаются в совершенствовании навыков безопасного торможения. Тем не менее, это первый раз, когда элемент аварийной остановки на вождении пересматривается с тех пор, как установка ABS стала обязательной на новых автомобилях в 2004 году.

Хотя некоторые могут возразить против того, что быстрое торможение больше не является важным навыком вождения, DVSA тем не менее перенаправляет свое внимание на те, что она считает более реалистичными вызовами, такими как езда по дорогам с быстрым движением.

"Дороги с высокой скоростью, включая сельские дороги, являются одними из самых опасных для начинающих водителей", - говорится в заявлении DVSA. "Мы должны гарантировать, что вождение на экзамене продолжает проверять навыки, необходимые для безопасного управления, и воссоздает условия, с которыми столкнутся новые водители в реальном мире, чтобы постоянно повышать безопасность на дорогах".

Пересмотренные тесты были запущены 6 мая и, по заявлению DVSA, "увеличат время, которое кандидаты на экзамен тратят на дорогах с более высокой скоростью, включая сельские дороги, где это возможно, во время вождения".

Помимо уменьшения числа аварийных остановок, новые маршруты вождения, испытываемые на 20 из 380 центров вождения по всему Соединенному Королевству, включая Авонмут, Болтон, Мидлсбро, Норидж и Уэйкфилд, также будут иметь меньшее количество запланированных остановок, увеличивая время, проведенное с использованием навигатора для самостоятельного вождения.

"Увеличение времени использования навигатора дает экзаменатору большую гибкость маршрута, чтобы тест был отражением реальной жизни, предоставляя ситуации, с которыми новые водители столкнутся после сдачи экзамена и начнут водить независимо", - говорит DVSA.