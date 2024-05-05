Магнуссен не наказали за неспортивное поведение

После заезда спринтовой гонки в Майами жюри вызвали Кевина Магнуссена на беседу в связи с его агрессивной защитой позиции от Льюиса Хэмилтона. Гонщик был наказан тремя штрафами за выезды за пределы трассы и получение преимущества.

Пилот команды Haas прокомментировал свои действия, назвав наложенные штрафы справедливыми. Он пояснил, что его целью было помочь партнеру по команде Нико Хюлкенбергу удержать седьмое место.

Судьи Гран При Майами выслушали объяснения гонщика и решили не применять к нему дополнительные наказания, приняв во внимание его точку зрения на произошедшее.

Тем не менее, члены жюри заявили, что обсудят инцидент с Международной автомобильной федерацией (FIA) и подумают над возможностью ужесточения наказаний за подобное поведение на трассе, особенно если оно будет повторяться, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.