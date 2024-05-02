Магнуссен: Вскоре начнутся переговоры с командой Haas

У гонщика Кевина Магнуссена отличное настроение перед предстоящим уик-эндом в Майами. Датский пилот команды Haas F1 надеется повторить успешные выступления, которые ему удавалось продемонстрировать на этой трассе в прошлом году. Кевин подчеркнул, что пока не ведет переговоры о будущем с командой, но уверен, что в нужный момент они начнутся.

«Это очень важная гонка для нас, - отметил Кевин Магнуссен. - Год назад мы показали неплохие результаты в Майами, учитывая наш уровень конкурентоспособности. Я стартовал с 4-й позиции в квалификации и финишировал в топ-10 в гонке. Мы надеемся на успешное выступление и на этот раз, учитывая, что наша команда показывает уверенные результаты в этом сезоне».

Погода обещает быть жаркой на этом уик-энде, и будет интересно посмотреть, как это отразится на соревнованиях. «Я настроен позитивно, - добавил гонщик. - В конце года заканчивается мой контракт с Haas, и, конечно, мы начнем переговоры в нужный момент. Рынок F1 сейчас активен, и когда придет время, мы тоже приступим к обсуждению. Сейчас мой фокус исключительно на текущем сезоне».

«Мало кто ожидал, что объявление о контракте Нико с Sauber будет сделано так рано, и я рад за него, - отметил Магнуссен. - У Нико открываются новые возможности, но лично я полностью сосредоточен на сотрудничестве с Haas».