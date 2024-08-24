Магнуссен ожидает: у нас будет шанс завтра

Оба гонщика Haas F1 завершили участие в квалификации раньше времени, однако уверены, что могли показать лучший результат...

Нико Хюлкенберг (14-й): «Сегодняшняя квалификация была непростой. Ветер усилился после обеда, но для меня это была первая полноценная тренировка на этапе. Предыдущие сессии как-то не задавали ритма из-за различных перебоев, поэтому готовиться к квалификации было трудно, однако я чувствовал себя уверенно на трассе».

«В целом, я удовлетворен результатами квалификации, но всегда есть ощущение, что из-за упущенного времени ранее мы отстаем от конкурентов. Завтра будет тяжелый день - мне еще предстоит понять потенциал машины и адаптироваться к условиям».

Кевин Магнуссен (15-й): «Немного разочарован. Казалось, что у нас были все шансы показать более высокий результат. К сожалению, мы оказались в конце небольшой группы гонщиков с 10-й по 15-ю позицию. Есть надежда на то, что завтра у нас будет возможность исправить положение, но для этого нам нужно улучшить скорость автомобиля. Надеюсь, что у нас будет шанс на это».