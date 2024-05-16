Магнуссен: Имеющиеся правила мне не нравятся, можно их улучшить.

Гонщик команды Haas, Кевин Магнуссен, оказался в центре внимания на гоночном треке Имола. На данный момент у датчанина десять штрафных баллов, и всего лишь два балла могут привести к его временному отстранению от участия в гонке. В ходе пресс-конференции, организованной FIA, Магнуссен поделился своим мнением относительно штрафной системы в Формуле 1.

«Полагаю, мой следующий набор штрафных баллов приведёт к пропуску гонки. В предыдущих случаях, когда я набирал баллы, я действовал, как командный игрок, помогал напарнику, что позволило команде заработать ценные очки», - поделился своими мыслями гонщик.

Кевин Магнуссен также отметил, что не согласен с некоторыми аспектами штрафной системы, однако признал, что правила существуют не напрасно. «У меня в запасе только два балла, поэтому нужно действовать аккуратно, чтобы не получить отстранение от гонки. Я не считаю правильным, когда мне грозит отстранение за штрафные баллы, которые были набраны за то, что я слишком широко наехал на белую линию или проехал колёсами по поребрику», - пояснил гонщик.

По мнению Магнуссена, существует несколько областей, в которых правила Формулы 1 могли бы быть улучшены. Он отметил, что количество гонок значительно увеличилось, и в настоящее время проще получить отстранение за незначительные нарушения, чем ранее.