Магнуссен назвал начало сезона худшим в своей карьере

Пилот команды Haas F1, Кевин Магнуссен, пока что не радует своих болельщиков в текущем сезоне. Его счет насчитывает всего одно очко, а в Монако произошла серьезная авария, в результате которой обе машины его команды, а также болид Серхио Переса, покинули гонку.

По некоторым слухам, в следующем сезоне Гуаньюй Чжоу или Эстебан Окон могут стать напарниками Оливера Бермана в Haas F1.

Прокомментировав произошедшее, Кевин Магнуссен отметил: «Плохо, когда две машины команды выбывают из-за одной аварии. Это неприятно. Это сложная ситуация. Наверное, это одно из самых сложных начал сезона за всю мою карьеру. Я не люблю говорить о неудачах. В жизни случаются ситуации, когда вам кажется, что вас не балует удача. Но это не повод для оправданий. Важно оставаться спокойным, поддерживать позитивный настрой и приложить усилия, чтобы все наладилось».