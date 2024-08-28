Владельцы M5 практически никогда не водят свои автомобили на трек, говорит BMW.

Будучи автомобилем M чистой породы, BMW M5 должен хорошо себя показывать на трассе. Во время нашего первого теста прототипа в июне, мы можем с уверенностью сказать, что это так, несмотря на свой невероятно высокий вес. Но, как утверждает BMW, большинство владельцев никогда не почувствуют M5 на пределе на закрытой трассе.

"Для клиентов M5 мы знаем, что очень небольшой процент людей ездит по трассе только один раз", – сказала менеджер продукта M5 Даниэла Шмид румынскому журналу Auto Critica. "Постоянно… Я бы сказала, что почти никто этого не делает."

Это означает, что подавляющее большинство людей, покупающих новые M5, никогда не ведут их на трек, что, конечно, печально. Хотя мы высоко ценим тех, кто хотя бы раз попробовал.

"Для нас важно, чтобы любую модель M можно было использовать на трассе", – добавляет Шмид. "Если есть клиенты, которые хотят этого, они могут сделать это без проблем, но такая возможность также доступна им, когда они ежедневно водят машину. Поэтому мы все еще сохраняем требование, что машину можно использовать на треке, хотя мы знаем, что далеко не все клиенты это делают."

Шмид также раскрыла Auto Critica демографию покупателей M5. Никого не удивит, что основные клиенты BMW - это мужчины среднего возраста.

"Текущий профиль [покупателя] - это преимущественно мужчина среднего возраста, хотя у нас также есть женские клиенты, но большинство из них - мужчины, предприниматели или топ-менеджеры, у которых есть опыт с другими моделями M, может быть, M3 или M4, и хотят M5 по мере взросления", – говорит Шмид.

Конечно, база покупателей M5 меняется каждый день.

"Я думаю, что за последние 20 лет средний возраст покупателя M5 снизился в значительной степени из-за азиатских рынков", – добавляет Шмид. "В Азии происходит интересное изменение, там много молодых людей в области IT, программного обеспечения, с большими деньгами сравнительно молодого возраста. Многие из них побывали в США или Европе, где познакомились с линейкой M, и теперь хотят купить такую машину в своей стране."