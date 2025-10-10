Льюис Хэмилтон получил в подарок портрет Роско, выполненный из Lego

В конце сентября Льюис Хэмилтон сообщил о тяжелой утрате — не стало его любимого бульдога по кличке Роско. Семикратный чемпион мира по автогонкам получил огромное количество слов поддержки от поклонников со всего мира.

Сегодня Хэмилтон поделился в социальных сетях фотографией необычного подарка — портрета Роско, выполненного из кубиков Lego. Как выяснилось, этот трогательный сувенир создали две поклонницы гонщика, Карен и Илона.

Льюис выразил благодарность за этот жест, отметив, что портрет впечатляет своей детализацией и что он не может представить, сколько времени ушло на его изготовление. Отдельно Хэмилтон поблагодарил Карен и Илону за их работу и за то, что они отправили ему этот памятный подарок.

Спортсмен также обратился к фанатам со словами признательности за поддержку, которую он получает после потери Роско. Хэмилтон отметил, что боль от утраты останется с ним навсегда, но именно поддержка болельщиков помогает ему справляться с этим трудным периодом.

Он отметил, что многие также сталкивались с потерей домашних животных, и выразил уверенность, что Роско, где бы он ни находился, окружён заботой и дружбой, как это было при жизни.