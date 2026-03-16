Льюис Хэмилтон: «Я вернулся в свою лучшую форму!»

После успешного выступления в Шанхае Льюис Хэмилтон подвёл итоги прошедшего гоночного уик-энда, поделился мнением о балансе сил в чемпионате и оценил прогресс Ferrari.

В интервью после финиша Гран При Китая Льюис Хэмилтон отметил, что этот подиум стал для него уже 203-м в карьере. Пилот Ferrari не скрывал своих эмоций, поздравив Кими Антонелли с первой победой и поулом в Формуле 1. "Это особое чувство — первая победа в Формуле 1. Я помню, как это было у меня," — отметил Хэмилтон, обращаясь к молодому коллеге.

В ответ Кими Антонелли с улыбкой заметил, что в момент дебютной победы Льюиса ему был всего один год. Хэмилтон не скрывал удивления и радости, подчеркивая, как приятно видеть успехи молодых талантливых гонщиков.

Говоря о собственном результате, Льюис подчеркнул, что путь к нынешнему подиуму был куда сложнее, чем он ожидал. Он признался, что очень гордится возможностью развиваться вместе с командой Ferrari после непростого прошлого сезона. Хэмилтон отметил, что для него большая честь представлять Скудерию, а нынешняя машина отличается надёжностью. Однако, по его словам, чтобы догнать Mercedes по скорости, необходимо ещё прибавить.

Отвечая на вопрос о борьбе с напарником по команде Шарлем Леклером, Хэмилтон отметил, что в этом сезоне обгонять стало заметно проще. "Можно атаковать гораздо ближе и не терять так много прижимной силы," — сказал он. По его мнению, текущие гонки одни из лучших, в которых ему довелось участвовать, несмотря на преимущество в скорости у Mercedes.

Пилот Ferrari также обратил внимание на удачные старты команды в этом году и выразил надежду, что эта тенденция сохранится. Он отметил, что соперники делают акцент на мощности, и теперь команде важно раскрыть потенциал своей машины.

Хэмилтон добавил, что гонка в Китае была зрелищной не только для болельщиков, но и для самих гонщиков. По его словам, борьба была настолько плотной, что порой машины разделяла толщина листа бумаги, однако пилоты сохранили уважение друг к другу и избежали контакта.

На вопрос о перспективах первой победы в составе Ferrari Льюис ответил, что она стала гораздо ближе, чем в прошлом году. По его словам, отставание от Mercedes в гонке составляет четыре-пять десятых секунды на круге, и чтобы сократить его, необходимо работать над прижимной силой, эффективностью и мощностью болида. Тем не менее, Хэмилтон выразил уверенность в команде и инженерах из Маранелло, заявив, что поставленная цель достижима.

Пилот рассказал и о сложности освоения новых режимов работы машины, включая использование батареи и ускоряющих настроек. Он подчеркнул, что только в последних гонках начал по-настоящему понимать нюансы управления, особенно когда ведётся борьба с соперниками на трассе. "Это очень сложно, здесь нужен скрупулезный подход и внимание к деталям," — отметил Хэмилтон.

Отвечая на вопрос о возвращении к своей лучшей форме после первого сезона в Ferrari, Льюис признал, что ощущает себя сильнее — как физически, так и психологически. Он рассказал, что зимние тренировки были самыми интенсивными за всю карьеру, что связано в том числе с возрастом и необходимостью большего времени на восстановление.

Хэмилтон отметил поддержку со стороны тренера и нового инженера, а также подчеркнул высокий командный дух. По его словам, еще в Рождество он определил для себя подход к сезону и сейчас строго ему следует, оставаясь мотивированным и стремясь раскрыть потенциал машины по максимуму.

В завершение Льюис рассказал, что активно сотрудничал с инженерами Ferrari при разработке нынешнего болида, и выразил благодарность команде за внимание к его пожеланиям. Он подчеркнул, что внутри коллектива сформировалось настоящее единство, и теперь с нетерпением ждет возвращения в Маранелло для продолжения совместной работы над развитием команды.