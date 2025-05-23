"Макларен - моя семья" - сказал Льюис Хэмилтон.

В свежем интервью в Монако Льюис Хэмилтон поделился мнением о сложностях, с которыми сталкиваются гонщики команды McLaren в борьбе за чемпионский титул.

Пилот Mercedes отметил, что многие люди недооценивают уровень давления, которому приходится противостоять Ландо Норрису и Оскару Пиастре.

«Оскар Пиастре отлично справляется. Я сопереживаю McLaren и радуюсь их успехам, поскольку в этой команде начинал свою карьеру в Формуле 1», - подчеркнул Хэмилтон.

Он также добавил, что Ландо и Оскар – это два великолепных гонщика, которые вынуждены работать под огромным давлением, недоступным для большинства людей.

«Большинство людей никогда этого не испытает. Тем не менее, Ландо и Оскар отлично справляются, уик-энд за уик-эндом показывая высокие результаты», - отметил пятикратный чемпион мира.

Завершая беседу, Льюис Хэмилтон поделился своим мнением относительно успеха Пиастры: «Что бы я мог посоветовать? Оскар делает всё, что нужно для титула. У меня нет для него советов. Просто нужно продолжать делать то, что он делает, поскольку это работает».