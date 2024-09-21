Льюис Хэмилтон: Машина ожила в квалификации

На Гран При в Сингапуре Льюис Хэмилтон продемонстрировал свои навыки на квалификации, показав третий результат и выразив удовлетворение от работы своего болида.

Британский гонщик (3-е место): «За весь сезон квалификация была для меня проблемой, я усердно трудился, стараясь вернуть автомобилю нужные характеристики, и сегодня, наконец, увидел результаты этого труда.

Было немного досадно, когда на трассе появились красные флаги – мы только начали налаживать нужный ритм, но проблема затронула всех. У всех оставался последний шанс на быстрый круг, и он оказался довольно хаотичным. Думаю, в нашем болиде ещё есть небольшой потенциал, но я благодарен даже за то, что у нас есть.

Баланс машины постоянно менялся – на протяжении каждого дня мы вносили коррективы, и механики отработали на отлично. Я чувствую огромную благодарность к ним. Надеюсь, что завтра мы сможем сразиться за верхние строчки.

Как изменения в настройке повлияют на гонку? Я не знаю! Одна задача – один шаг. Сегодня всё срослось гораздо лучше, впервые у нас начала действовать передняя часть машины, с которой у нас были проблемы в прошлом. Я надеюсь, что благодаря нашей стратегии мы сможем не уступать этим ребятам, возможно, не McLaren, но мы дадим все от себя».