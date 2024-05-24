Льюис Хэмилтон: Уровень сцепления был приятно удивительным

Команда Mercedes оценила начало уик-энда в Монако как позитивное, особенно второе место Льюиса Хэмилтона на пятничных тренировках. У пилота Джорджа Расселла возникли сложности из-за неполадок в рулевом управлении, однако он также был доволен поведением машины. Интересно отметить, что на его W15 было установлено новое переднее крыло в первой сессии.

Льюис Хэмилтон заявил, что этот день был одним из лучших в этом сезоне, а машина демонстрирует выдающиеся характеристики. По мнению Хэмилтона, езда на машине Формулы 1 по улицам Монако — это настоящее удовольствие.

Пилот отметил уровень сцепления и реакцию машины на свои действия, но признал, что во второй сессии у него возникли некоторые затруднения. Он выразил надежду на улучшение поведения автомобиля на длинных сериях кругов.

Джордж Расселл также поделился своим мнением, отметив, что это одна из лучших пятниц в этом году. Он отметил, что машина ведет себя лучше всего за время его выступлений в Монако, однако вибрации на руле создавали определенные проблемы.

Расселл отметил, что все команды активно модернизируют машины, что влияет на улучшение результатов. Он выразил надежду на борьбу за позиции в первой пятерке в предстоящей квалификации, учитывая хорошие результаты его и коллег по гонке.