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Льюис Хэмилтон: У меня не было скорости, не было темпа

Льюис Хэмилтон показал шестое место в спринте Гран При США. Пилот команды Mercedes высказал обеспокоенность повышенным износом шин из-за увеличившейся температуры по сравнению с предыдущим днём.«У нас уже был опыт с этой проблемой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.10.2024, 23:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон показал шестое место в спринте Гран При США. Пилот команды Mercedes высказал обеспокоенность повышенным износом шин из-за увеличившейся температуры по сравнению с предыдущим днём.

«У нас уже был опыт с этой проблемой. На вчерашних квалификациях автомобиль вёл себя хорошо, мы стартовали с первых и вторых позиций. У Джорджа была отличная возможность заработать поул-позицию. Поэтому результат спринта нас действительно смутил. У каждого из нас возникли свои сложности, и мой темп был очень слабым», - поделился Хэмилтон.

«В начале гонки Джордж смог держаться на уровне лидеров, так что мы проанализируем все. Мы можем внести изменения в настройки до квалификации, но сегодня гораздо жарче, чем вчера, и это стало одной из причин наших проблем», - добавил гонщик.

Источник

Mercedes (217)Льюис Хэмилтон (92)

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