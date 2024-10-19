Льюис Хэмилтон: У меня не было скорости, не было темпа

Льюис Хэмилтон показал шестое место в спринте Гран При США. Пилот команды Mercedes высказал обеспокоенность повышенным износом шин из-за увеличившейся температуры по сравнению с предыдущим днём.

«У нас уже был опыт с этой проблемой. На вчерашних квалификациях автомобиль вёл себя хорошо, мы стартовали с первых и вторых позиций. У Джорджа была отличная возможность заработать поул-позицию. Поэтому результат спринта нас действительно смутил. У каждого из нас возникли свои сложности, и мой темп был очень слабым», - поделился Хэмилтон.

«В начале гонки Джордж смог держаться на уровне лидеров, так что мы проанализируем все. Мы можем внести изменения в настройки до квалификации, но сегодня гораздо жарче, чем вчера, и это стало одной из причин наших проблем», - добавил гонщик.