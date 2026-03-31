Льюис Хэмилтон: «У пилотов отсутствует право голоса»

Льюис Хэмилтон высказал свое мнение по поводу намеченных встреч FIA с представителями команд Формулы 1 и производителями силовых установок, где планируется обсуждение возможных изменений в техническом регламенте.

Семикратный чемпион мира выразил скептицизм относительно вероятности достижения какого-либо общего решения, а также отметил, что мнение самих гонщиков в подобных вопросах, по его словам, не учитывается.

«Когда на кухне много поваров, это обычно не приводит к хорошему результату. У гонщиков нет права голоса, мы не в комитете и не можем ни на что повлиять», — подчеркнул Хэмилтон.

Пилот также добавил, что не ожидает значительных итогов от предстоящих обсуждений, однако выразил надежду на то, что определённые изменения всё же будут приняты. По его словам, предметом переговоров станут отдельные аспекты производительности силовых установок.

Хэмилтон отметил, что их команда во многом ориентируется на мотор Mercedes, однако неизвестно, в чём именно заключается преимущество этой силовой установки — в турбине, в самом двигателе или, возможно, в других технических деталях. По мнению Льюиса, коллективу предстоит самостоятельно разобраться во всех нюансах и продолжать упорно работать.