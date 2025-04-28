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Льюис Хэмилтон: "Я помогал инженерам создать эту модель McLaren"

На аукцион выставят редкие суперкары McLaren MP4-12C, подаренные Хэмилтону и Баттону брендом McLaren F1 для помощи в разработке гоночного автомобиля. Хэмилтон выбрал красную кожу и углеродное волокно, а Баттону достался McLaren в оттенке Pearl White.
А
Антон Звонкий
28.04.2025, 08:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В период, когда Льюис Хэмилтон и Дженсен Баттон выступали за гоночную команду McLaren F1 и оба стали чемпионами мира, их руководство решило порадовать спортсменов - подарило каждому по суперкару McLaren MP4-12C. Скоро эти автомобили будут выставлены на аукцион, и, как ожидается, они будут стоить гораздо больше, чем обычные машины. Гонщики должны были помочь бренду в разработке дорожной версии гоночного автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль, принадлежавший Гамильтону, проехал всего 4 971 километр. Под капотом установлен 592-сильный двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Гамильтон выбрал красную кожу Харисса и черный салон Алькантара. Он также предпочел элементы из углеродного волокна, пятиспицевые атласные темно-серые колеса и специфическую окраску окон. Оценочная стоимость автомобиля составляет €225 000 или 21 231 000 рублей.

Баттон выбрал версию McLaren MP4-12C в оттенке Elite Pearl White с интерьером из красной и черной кожи Харисса. Этот суперкар с правым рулем имеет отделку салона из углеродного волокна и акценты на рулевом колесе. Он оценивается в €150 000 или 14 154 000 рублей. Владелец хранит этот McLaren в частной коллекции с 2012 года, и на одометре всего 7 456 километров.

Известно, что во время разработки MP4-12C, Хэмилтон потребовал от инженеров McLaren переработать управление и сбросить весь автомобиль.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наши коллеги сообщали о штрафах, наложенных на Хэмилтона и Албона после квалификации Гран-при Нидерландов. Льюис получил наказание за блокировку Серхио Переса, а болид Алекса Албона не соответствовал регламенту.

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