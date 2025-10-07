Главная Новости Ferrari Льюис Хэмилтон установил новый рекорд, превзойдя достижение Шумахера
Льюис Хэмилтон установил новый рекорд, превзойдя достижение Шумахера

Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по числу сезонов подряд с лучшим кругом в Формуле 1, достигнув отметки в 16 сезонов.
07.10.2025, 11:31·2 мин
Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон установил новое достижение в Формуле 1, превзойдя выдающийся результат Михаэля Шумахера, рекорд которого сохранялся с 2006 года. Гран При Сингапура, несмотря на восьмое место в итоговом протоколе и пятисекундный штраф, оказался для британского пилота историческим.

В ходе гонки в Сингапуре Хэмилтон, представляющий Ferrari, сумел показать лучший круг, что позволило ему стать абсолютным лидером по количеству сезонов подряд, в которых пилот оформляет хотя бы один лучший круг. Теперь в активе Льюиса — 16 таких сезонов, что на один больше, чем у Шумахера, доминировавшего по этому показателю с 1992 по 2006 год.

Свой рекордный результат Хэмилтон начал набирать с 2010 года, а если рассматривать всю карьеру гонщика, то отмечается уже 18 сезонов, когда он был обладателем быстрейшего круга. Ранее, в 2007-м и 2008-м, Льюис также отмечался подобными достижениями, а единственным годом без быстрейших кругов для семикратного чемпиона остался 2009-й.

Что касается количества лучших кругов за всю карьеру, лидерство по-прежнему сохраняет Михаэль Шумахер с показателем 77. Самый быстрый круг, оформленный Хэмилтоном в Сингапуре, стал для него 68-м по счету. Среди действующих пилотов на втором месте находится Макс Ферстаппен, в активе которого 35 лучших кругов.

