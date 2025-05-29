Льюис Хэмилтон опровергает наличие проблем с гоночным инженером

В Монако гонщик Льюис Хэмилтон получил штраф перед стартом за инцидент с Максом Ферстаппеном, возникший из-за недопонимания с его инженером. Несмотря на то, что проблема была уладена, во время гонки подобные ситуации возникали неоднократно, что вызвало ряд домыслов о несовместимости партнёров и затруднениях в адаптации Хэмилтона в новой команде Ferrari.

Однако на пресс-конференции в Барселоне Хэмилтон отреагировал на эти слухи, назвав их чушью и подчеркнув отличные отношения с главным инженером Адами.

«Мы постоянно открываем друг для друга что-то новое и находим общий язык в работе. Адами успешно сотрудничал с многими гонщиками, и между нами нет никаких проблем», - подчеркнул Льюис Хэмилтон.

Спортсмен также добавил: «Слухи - это просто шум, который не влияет на нашу работу. Мы сосредоточены на совместной цели - победе в чемпионате и развитии команды».

Хэмилтон признал, что иногда возникают разногласия, что естественно для любых отношений. Но важно преодолевать трудности вместе и двигаться вперед, добиваясь общей цели.

«В гонке в Монако у меня возникли проблемы с радиосвязью, и я не получал всю необходимую информацию. Но после финиша мы все обсудили и разобрали».