Льюис Хэмилтон выступил с заявлением

Льюис Хэмилтон поблагодарил болельщиков за поддержку после уик-энда Формулы 1 в Сингапуре и отметил прогресс Ferrari, несмотря на технические сложности.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.10.2025, 17:41·2 мин
Фото: F1news.ru

После завершения гоночного уик-энда в Сингапуре Льюис Хэмилтон обратился к своим поклонникам, опубликовав обращение в социальных сетях.

Он отметил, что возвращение домой после непростой недели стало для него временем для размышлений. Хэмилтон подчеркнул, что испытывает чувство благодарности. Он особо выделил поддержку и добрые слова, которые получил после потери Роско. По словам гонщика, это стало напоминанием о том, что даже в самые трудные моменты всегда можно найти что-то хорошее вокруг себя.

Льюис Хэмилтон также отметил, что старается замечать положительные стороны не только в жизни, но и на трассе. По его мнению, заголовки в медиа часто концентрируются лишь на неудачах и проблемах. Однако он сосредоточен на другом: на том, как команда реагирует на трудности и продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что.

Хэмилтон привёл в пример прошедшую гонку, отметив, что команда выбрала верную стратегию, но возникли трудности с тормозами в решающий момент, когда он был готов к атаке. Теперь, по его словам, команда отправится на базу, чтобы проанализировать ситуацию и подготовиться к следующему этапу чемпионата.

Пилот подчеркнул, что гордится своей командой и стремится помочь ей добиться высоких результатов, которых заслуживают и сама команда, и тифози. Он видит прогресс и ценит труд, который вкладывается в каждую гонку. Однако, по мнению Хэмилтона, для Ferrari одного прогресса недостаточно — нужно постоянно совершенствоваться, чтобы достичь вершины. Он выразил уверенность, что совместными усилиями команда сможет добиться поставленных целей, если продолжит развивать успехи и вносить необходимые изменения.

