Льюис Хэмилтон: «В себе нельзя сомневаться никогда»

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран При Барселоны-Каталонии, пополнив свою коллекцию уже 106-й победой в карьере. Этот триумф стал для британского гонщика особенным – впервые он одержал победу за рулём Ferrari.

Отвечая на вопрос о значимости этого достижения, Хэмилтон отметил, что потребуется время, чтобы осознать произошедшее. Он подчеркнул: «Произошло то, о чём можно было только мечтать». По словам Льюиса, его решение присоединиться к Ferrari базировалось на уверенности в потенциале команды и вере в совместный успех. Несмотря на волну сомнений и негатива, сопровождавших его на протяжении прошлого года, Хэмилтон отметил, что поддержка болельщиков, семьи и друзей помогла ему пережить этот период.

Гонщик отдельно отметил благодарность коллективу Ferrari за преданность делу и профессионализм. Особенные эмоции вызвал у Льюиса момент исполнения гимна Италии после победы.

Говоря о значимости этой победы, Хэмилтон отметил, что каждая из них уникальна и имеет свою историю. Он признался, что в какой-то момент прошлого сезона начал сомневаться в способности побеждать, но доказал себе и окружающим обратное. Льюис подчеркнул, что ключом к успеху стали упорство, вера в себя и отличная физическая форма, несмотря на конкуренцию с молодыми пилотами.

Хэмилтон выделил вклад инженеров Ferrari: в этом сезоне команда внедрила инновационные технические решения, включая новую выхлопную систему и оригинальное заднее крыло, получившее неофициальное название «крыло в стиле Macarena». Он отметил, что подобные перемены нацелены на укрепление лидерских позиций Ferrari.

Хэмилтон признал, что впереди еще много работы, и не каждая гонка будет победной. Он сравнил текущую ситуацию с необходимостью преодолеть «высокую и крутую гору», чтобы достичь уровня, который Mercedes демонстрирует с начала сезона.

Отвечая на вопрос о негативе, сопровождавшем его в прошлом году, Льюис признался, что это сказывалось на душевном состоянии. В сложный период он решил дистанцироваться от негатива, проводя больше времени с близкими. Особое внимание гонщик уделил физической подготовке, начав тренироваться с невиданной ранее интенсивностью после Рождества.

Льюис подчеркнул, что важно сохранять веру в себя и поддерживать правильный психологический настрой. Победа на подиуме вновь принесла ему радость и удовлетворение. Он с улыбкой добавил, что, возможно, сегодня ляжет спать в красной футболке Ferrari.

Говоря о работе с новым гоночным инженером Карло Санти, Хэмилтон отметил, что ранее не был с ним знаком, однако быстро нашёл с ним общий язык. По мнению Льюиса, профессионализм и спокойствие Санти положительно сказались на командной работе. Гонщик признался, что рад разделить радость победы с новым инженером.

В ходе интервью прозвучал и вопрос о восьмом чемпионском титуле. Хэмилтон признался, что с начала сезона не думал об этом, так как команда сфокусирована на поэтапном прогрессе. Он отметил преимущество Mercedes в скорости и мощности двигателя, а также подчеркнул, что Ferrari намерена продолжать работу над повышением темпа и техническими обновлениями.

Хэмилтон считает, что в текущих условиях важно подходить к каждой гонке индивидуально и планировать работу по неделям. В ближайшее время он намерен работать в Маранелло, анализировать собранные данные и обсуждать технические новинки с инженерами команды.

Завершая разговор, гонщик отметил роль Фредерика Вассёра в своём переходе в Ferrari. По словам Хэмилтона, именно благодаря Фредерику он оказался в Скудерии. Хэмилтон отметил, что его открытость и стремление к переменам изначально стали для команды шоком, однако Вассёр продолжал поддерживать его и прислушиваться к мнению. Льюис выразил благодарность руководителю за оказанное доверие и поддержку, подчеркнув, что без него этот успех был бы невозможен.